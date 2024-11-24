شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا ثقيلا على حرس الحدود اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على حرس الحدود، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية، في مباراة مثيرة بالجولة الثالثة من مساسبقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



ويدخل سيراميكا مباراة اليوم في ورصيده 3 نقاط، في المركز التاسع، بعدما تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.



بينما يخوض حرس الحدود اللقاء بشعار "أكون أو لا أكون"، حيث يعتبر الفريق الوحيد الذى خسر في أول جولتين، ويتذيل جدول الترتيب بدون نقاط حتى الآن.



فيما يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الثنائى سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام أمام حرس الحدود اليوم، حيث يعانى سعد سمير من إصابة في الأنكل تعرض لها خلال مباراة الأهلى في السوبر المحلى، واقترب من نهاية برنامجه التأهيلى للعودة مجددا لتدريبات سيراميكا، بينما أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام معاناته من شد قوى في عضلات الظهر.