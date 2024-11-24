شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخشى مفاجآت بتروجت فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلى نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي الترتيب الرابع عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.



تواجها الفريقان فى سبعة وعشرين لقاءً من قبل فى مختلف البطولات، ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على بتروجت فى 13 مباراة، بينما فاز بتروجت فى 7 مواجهات، وحسم التعادل 7 لقاءات بينهما، سجل لاعبو الدراويش 33 هدفا، بينما أحرز لاعبو الفريق البترولى 26 هدفا.



ويسعى سيد عيد لتحقيق الفوز الأول أمام الدراويش فى أول مباراة له مع بتروجت أمام الإسماعيلى، من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق البترولى الذى عاد هذا الموسم للدورى الممتاز.



وكان فريق بتروجت فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الفريق البترولى لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دوري nile.



على الجهة المقابلة، بات محمد حسن جاهزا لمباراة اليوم، بعدما شارك في تدريبات الفريق بصورة طبيعية بعدما عانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الدراويش أمام سيراميكا في الجولة الثانية.