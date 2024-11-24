الامارات | 85 مشاركاً في بطولة اليوم الوطني للرماية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، منافسات بطولة اليوم الوطني للرماية في نسختها الـ35، التي ينظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي الذيد الثقافي الرياضي، وتستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة 85 رامياً ورامية من أندية الدولة وكل من البحرين وقطر.

وتقام البطولة في تخصصات البندقية والمسدس 10 أمتار، وتشمل جميع الفئات العمرية للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وتحظى بدعم ورعاية اتحاد الرماية خصوصاً للفئات العمرية، تمهيداً لإعدادهم للاستحقاقات الدولية المقبلة، يتقدمها دورة الألعاب الأولمبية للشباب بدكار 2026.

وشهدت منافسات مسابقات البندقية 10 أمتار رجال وسيدات وناشئون وناشئات، فوز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد بالمركز الأول للرجال، وصفاء محمد الدوسري من النادي البحريني بالمركز الأول للسيدات، وسلطان صالح محمد حسن من نادي الذيد بالمركز الأول لفئة الناشئين، والمها مشعل آل علي من نادي الرمي الرياضي القطري بالمركز الأول لفئة الناشئات.