شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلاك بولز: الزمالك الأفضل فى أفريقيا.. ودونجا وزيزو خطفا انتباهى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف البرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي عن استعداده لمواجهة الزمالك في المباراة القادمة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الرابعة، رفقة المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وقال دوراتي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "شاهدت مباراة المصري والزمالك، وكنت سعيدا برؤية الفريقين يلعبون معا".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير وكنا بنسمع عنه كتير، ويمتلك لاعبين كبارا ومحترفين خارج مصر، وسعداء بمشاهدة لقاء الزمالك والإسماعيلي".

وتابع: "نستعد لمباراة الزمالك منذ فترة، وشاهدنا 3 – 4 مباريات للفريق الأبيض ولديه جمهور كبير، ويظهر بمستوى متميز أيضًا خارج أرضه".

واستطرد: "نحن لسنا سعداء بمواجهة فريقين كبيرين مثل الزمالك والمصري في نفس المجموعة".

وأردف: "الزمالك يمتلك لاعبين متميزين، لا أتذكر أسماء الكل ولكن أبرزهم ناصر ماهر رقم 8 ، وزيزو لاعب رهيب ومتميز، وشيكابالا وناصر منسي أيضًا".

وأكمل: "غياب الحضور الجماهيري عن نادي الزمالك سيساعدنا كثيرا، وبدون أي تردد هذه فرصتنا لخوض اللقاء بأريحية، خاصة وأننا نلعب خارج البلاد".

وذكر: "الزمالك فريق كبير بجمهور أو بدون جمهور، ولكن غياب الجماهير ستمنحنا الفرصة بنسبة 20%، والفريق الأبيض لا يمتلك لنقاط ضعف، وغياب الجماهير قد يضعف رتم الزمالك أمامنا".

وقال المدرب البرتغالي: "جوميز مدرب كبير، وأعرفه على المستوى الشخصي، وسبق أن تقابلنا في مباريات سابقة، هو يلعب 4 – 3 – 2 – 1 ، أو 4 – 3 – 3، أنا أحفظ تلك الطريقة البرتغالية، كما أحفظه على المستوى الشخصي فهو صديقي".

وتابع: "خضنا العديد من المباريات ضد بعضنا البعض، والمكسب كان اننا تقابلنا في مكان واحد، وجوزيه كان دايما بيكسب، وأنا جاي ضيف ليه في مصر، ومش عايزه يزعل مني، ".. وتابع ضاحكًا: "من الأخر أنا مش فاكر نتائج المباريات اللي كانت بيننا".

وذكر: "أي لقاءات مع مدير فني قبل المباراة بوقت قصير تجعل اللاعبين غير مركزين في اللقاء، وسنتواجد في الملعب، وسنخوض مباراة قوية ضد الزمالك، ووصولنا لتلك البطولة يعني أننا قد نتمكن من الفوز على الزمالك".

وقال: "للأسف سنواجه الزمالك في أول مباراة، وهو من أفضل الأندية الأفريقية، وسنخوض مباراة العودة في مابوتو بموزمبيق، وهذا الأمر أسعدنا كثيرًا".

واختتم: "ليس أمامنا سوى المكسب، وفي حال الإخفاق سنأمل أن يتذكرنا الجميع أننا تواجدنا في البطولة، ويتذكرون الأداء، فهي المرة الأولى لنا في البطولات الأفريقية، وأنا أثق في تقديم مباراة متميزة، كأننا في مابوتي، - سنقدم مباراة جيدة في القاهرة، وكذلك سنقدم مباراة أقوى في موزمبيق".