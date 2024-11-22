موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة

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يضع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الرتوش النهائية على خطة عبور المصرى البورسعيدى اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمعهما غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ومن المقرر أن يستقر جوميز بعد المران الأخير على التشكيل الذى يخوض به المباراة، والطريقة التي سيواجه بها الفريق البورسعيدي، خاصة أن البرتغالي عازم على حصد الثلاث نقاط لاستمرار مسيرة الانتصارات التي بدأها بالفوز على البنك الأهلي ثم سموحة.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية لقاء المصرى فى الدورى، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى nile

مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الثامنة غداً السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.