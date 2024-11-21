شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى غدا فى دورى nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر غدا الجمعة لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.

ويأمل كولر في مواصلة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية

بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي مام الاتحاد السكندري في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.