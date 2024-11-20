شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الزمالك للتعامل مع عروض احتراف حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة نادى الزمالك لحسم مصير حسام عبد المجيد مدافع الفريٌق، بعد تلقيه عدة عروض خارجية في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه تألق ولفت الأنظار إليه في الفترة الماضية.

وتدرس ادارة الزمالك التعامل مع حسام عبد المجيد بالتجديد ثم الموافقة على خروج اللاعب للإعارة، وهى نفس طريقة التعامل مع مصطفى محمد، الذى تمت إعارته لفرنسا، ثم تحولت الإعارة إلى بيع نهائي، وبذلك تتحقق رغبة اللاعب، وكذلك استفادة النادى.

وتلقي وكيل حسام عبد المجيد عدة عروض من أندية خارجية إلا أن اللاعب لم يحسم أمره، خاصة أنه يسعى للوصول لأعلى فورمة مع الزمالك ومنتخب مصر حتى يتلقى عروضا من أندية كبرى ترضي طموحاته.

ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع مسئولي الزمالك، لكن تعديل العقد ليس ضمن أولويات اللاعب ووكيله، والاحتراف الخارجي هدفهم الفترة المقبلة لذلك من الأرجح أن يتم الاتفاق على تجديد عقد اللاعب مع الزمالك ثم خروجه للإعارة التي ستتحول بعد ذلك إلى بيع حال نجاحه فى تجربة الاحتراف.

وانضم حسام عبد المجيد للمنتخب الوطنى لأول مرة من خلال التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب تحت قيادة حسام حسن.

