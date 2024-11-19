الامارات | بث مباشر مباراة الإمارات وقطر «تصفيات كأس العالم 2026»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التشكيل الرسمي لمنتخب الإمارات في مواجهة قطر.

مهاجم الجزيرة أساسياً في تشكيلة «الأبيض» أمام قطر.. وكايو بديلاً

سيد مصطفى- دبي

وضع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، ثقته في مهاجم الجزيرة، برونو أوليفيرا لقيادة هجوم الأبيض أمام قطر، ضمن الجولة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي يدخل فيها برونو أوليفيرا، ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، بعد مباراة كوريا الشمالية في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشارك برونو أوليفيرا بديلا في مباراة أوزبكستان بالجولة الرابعة عند الدقيقة 70، كما شارك بديلا أيضا في مباراة قيرغيزستان الماضية، عند الدقيقة 73.

والتحق مهاجم الجزيرة بالتشكيلة الأساسية أمام قطر، على حساب كايو كانيدو، والذي فضل المدرب أن يضعه على مقاعد البدلاء.

وضمت تشكيلة الأبيض أمام قطر كلا من خالد عيسى، في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي، خالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وكوامي كويدو، وماركوس ميلوني، «للدفاع» ويحي نادر، وماجد راشد، وحارب عبد الله وفابيو ليما «للوسط»، وأمامهم يحي الغساني وبرونو أوليفيرا «للهجوم».

واستبعد مدرب المنتخب، ماكنزي هانت، من التشكيلة الأساسية وبقى على مقاعد البدلاء رغم تألقه في المباراة الماضية أمام قيرغيزستان، كما تم الدفع بالثنائي كوامي كويدو وخالد الظنحاني على حساب محمد العطاس وزايد سلطان.