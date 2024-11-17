شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على كسكادا بخماسية نظيفة استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى وكسكادا الودية بفوز فريق البنك الأهلى بخماسية نظيفة أحرزها سيد عبد الله نيمار، محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد ياسر، مصطفى عبد الرحيم، وذلك فى إطار استعدادات فريق البنك الأهلى لعودة منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.

ويعود طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.

وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي من المدرجات في المباراة الماضية أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وتعرض طارق مصطفى للطرد والإيقاف لمباراة واحدة عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.