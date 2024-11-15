الامارات | 3000 رياضي يشاركون في نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي، غداً وبعد غدٍ، نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100»، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويشارك في الحدث أكثر من 3000 رياضي، يتنافسون على لقب الحدث الكبير الذي يُقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي عُقد، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة رياضيي الترايثلون للمحترفين، وسام رينوف، ورئيس التسويق والتجارة في الاتحاد الدولي للترايثلون، كريس جيميل، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعدد من الأبطال والبطلات المشاركين.

وكانت البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» قد شهدت مشاركة أفضل 40 رياضي ترايثلون من جميع أنحاء العالم للتنافس في سبع مدن حول العالم، هي: ميامي، وسنغافورة، وسان فرانسيسكو، ولندن، وإبيزا، ولاس فيغاس، إضافة إلى دبي.

وسيُقام، غداً، سباق السرعة للسيدات، على أن يُقام هذا السباق على مستوى الرجال بعد غدٍ، إذ يتنافس المشاركون في سباق 100 كيلومتر الذي يبدأ من شاطئ شروق الشمس وصولاً إلى «ميدان».

وقال سعيد حارب إن: «استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون (تي 100) التي تُقام لأول مرة في دبي، تؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا على تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تجمع المئات من المشاركين».

وأضاف: «دبي أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الترايثلون، حيث يتم سنوياً تنظيم سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، مع توافر كل عوامل النجاح لها من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية، إذ نحرص دائماً على دعم التنوّع في تنظيم الفعاليات، لتوفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع من الرياضيين والهواة على ممارسة ومتابعة مختلف الرياضات، لترسيخ نمط الحياة الصحي النشط، وتعزيز جودة الحياة في دبي».

من جانبه، أكد أحمد الخاجة أن نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» تعزّز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للرياضة، خصوصاً بعد إقامة هذا الحدث الرائد في العديد من الوجهات الشهيرة المختلفة حول العالم، مثل ميامي وسنغافورة من قبل.

وقال: «تتماشى هذه البطولة، التي تُقام خلال تحدي دبي للياقة 2024، مع رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي ترسّخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، كما تعزّز إقامة نهائي البطولة أجندة دبي للفعاليات المهمة والمميزة، وتلهم مجتمعنا لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع إنشاء بيئة شاملة تشجع الجميع على المشاركة والاهتمام باللياقة البدنية».

. سباق السرعة للسيدات ينطلق غداً، فيما يُقام سباق الرجال بعد غدٍ.

. يتنافس المشاركون في سباق 100 كيلومتر من شاطئ شروق الشمس وصولاً إلى «ميدان».