الامارات | ماكسيم: لدينا تفاؤل كبير.. والضغط على جميع المنتخبات والمدربين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب قيرغيزستان، الروسي ماكسيم ليستسين، إنه لا يعتقد أن منتخب الإمارات لديه الأفضلية بسبب خوضه اللقاء على ملعبه في أبوظبي، مشدداً على أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة جيدة تساعده على التقدّم في جدول ترتيب المجموعة الأولى، في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح في مؤتمر صحافي أمس: «استعددنا جيداً للمباراة، وأرى أن المواجهة ستكون صعبة، وسنرى ماذا سيحدث في الملعب، إذ إن الوضع في جدول ترتيب المجموعة يفرض على جميع الفرق أن تقدّم كل ما لديها حتى يحتفظ كل منتخب بحظوظه في التأهل إلى كأس العالم، ومن جانبنا لدينا تفاؤل كبير بأن نقدّم مباراة جيدة ونحقق النتيجة التي نطمح إليها».

وأضاف: «لا أحب المقارنة بين وضع فريقي مع منتخب الإمارات وفقاً للنتائج الماضية، وبالنسبة إلى الضغط فهو على جميع المنتخبات والمدربين، ونحن نركز على الجوانب الخاصة بنا، وبتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة».

وواصل: «لدينا ثقة كبيرة بلاعبي الفريق، وأرى أننا وصلنا إلى جاهزية كبيرة ولا توجد لدينا إصابات في التشكيلة».

وعن أفضلية منتخب الإمارات بخوضه اللقاء على ملعبه، قال: «لعبنا العديد من المباريات، ولا يهم ما إذا كانت على ملعبنا أو خارجه، لدينا الإمكانات التي تؤهلنا لتحقيق نتيجة جيدة».

وتحدث عن المعلومات التي يمتلكها عن منتخب الإمارات، وقال: «الفريق يمتلك لاعبين مميزين جداً على المستويين الفردي والجماعي، ويقوده مدرب معروف، لكن بشكل عام جميع المنتخبات في هذه المرحلة مستوياتها قوية، والأهم أن أركز على فريقي وعلى كيفية مواجهة المنافسين، بالشكل المناسب لكل مباراة».

. وصلنا إلى جاهزية كبيرة، ولا توجد لدينا إصابات في التشكيلة.