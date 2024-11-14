شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا لمواجهة النصر والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب المنتخب الليبي السابق.

وكان في استقبال بعثة الزمالك في مطار بنينا الدولي، كل من محمد عرفة القنصل المصري في ليبيا، وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي.

وحرص عبد الرحمن زيد على توجيه الشكر لمسئولي القلعة البيضاء على تلبية الدعوة، مؤكداً قيمة ومكانة الزمالك الكبيرة في ليبيا والوطن العربي.

ووجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس البعثة في ليبيا، الشكر لمسئولي نادي النصر ووفد السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال، موضحاً أن الزمالك يتواجد في بلد شقيقة تربطها علاقات وطيدة بمصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي النصر الليبي في المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.