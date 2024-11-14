شكرا لقرائتكم خبر عن زد يجهز موتوموسى لمباراة مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني لفريق زد برنامجا بدنيا لتجهيز بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في تعطيل انطلاقته مع زد في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي.

واتفق الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي على خوض مباراتين وديتين مع سيراميكا والإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وحدد الجهاز الفني لفريق زد يم 16 نوفمبر لمواجهة سيراميكا، على أن يواجه الإسماعيلي يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أية أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدف وحيد.