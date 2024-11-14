شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقترب من المشاركة فى تدريبات الأهلي بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة زد في الدوري.

واشتكى إمام عاشور من إجهاد في العضلة الخلفية، وتم استبداله في مباراة زد، وبعدها أدى اللاعب برنامجا تأهيليا بمعرفة الجهاز الطبي وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له بعد عودة الأهلي للتدريبات موقف إمام عاشور من المشاركة في التدريبات، وإن كانت حالته مطمئنة فقد يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

على جانب آخر، توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر من أجل تجديد عقده في الفترة القادمة، ليستمر داخل جدران النادي لطول فترة ممكنة، باعتباره من حراس المرمى الموهوبين والذين ينتظرهم مستقبل باهر مع الكرة المصرية، في ظل وجود قناعة تامة داخل النادي الأهلي بإمكانيات حمزة وقدراته الفنية.

كما اتفق مسئولو النادي الأهلي على تلبية رغبة حمزة علاء في الخروج للإعارة في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء واكتساب الخبرات اللازمة في ظل صعوبة المشاركة مع الأهلي في وجود الثنائي المتألق محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وتقديم عروض قوية خلال مشاركتهما أساسيين مع الفريق الأحمر.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تعديل القيمة المالية في عقد حمزة علاء بما يتناسب مع وضع اللاعب في صفوف الفريق الأحمر، بعدما أثبت أنه جدير بالبقاء في القلعة الحمراء، لاسيما بعد تألقه في المباريات التي شارك فيها خاصة مع منتخب مصر الأولمبي وظهوره بشكل مميز للغاية، ولقت إليه أنظار عدة أندية كانت تهتم بالتعاقد معه في الصيف الماضي.