شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور لها بإذن الله، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، .

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وإلى كافة العائلة الكريمة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.