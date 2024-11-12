شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتب جلسة "تصفية الأجواء" مع على معلول قبل الظهور فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

يرتب مسئولو النادى الأهلى في الأيام الحالية لعقد جلسة مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لتصفية الأجواء قبل ظهور اللاعب في التدريبات الجماعية لاسيما بعد الازمة التي تسببت في توتر العلاقة بين الطرفين.

حرص أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى على التواصل مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للمارد الاحمر خلال الفترة المقبلة.

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يشارك في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي ويغيب عن الأهلي منذ تلك اللحظة وأجرى عملية جراحية ويؤدي برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي.

وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من الجهاز الإداري والفني للفريق بعدم الحديث عن علي معلول لاعب الفريق، والذي تم تصعيد الحديث عنه الفترة الأخيرة بشأن مستقبله ورحيله عن النادي بنهاية عقده آخر الموسم الجاري.

وأبدت لجنة التخطيط للكرة استياءها من الحديث المُستمر عن مستقبل علي معلول مؤخراً من قبل بعض مسئولى الجهاز الإداري للفريق، الأمر الذي تسبب في جدل و"لغط" داخل الشارع الكروي الأهلاوي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

من ناحية أخرى ، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .