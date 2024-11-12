شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: جوزيه مدرب تاريخى للأهلى وكان غاضبا بعد مباراة 6-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو نجم الأهلي السابق، إن علاقته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي قوية جدا، خاصة أن البرتغالي يعد من المدربين الأجانب القلائل على مستوى الكرة المصرية الذين تركوا بصمات مميزة في الكرة المصرية عامة والقلعة الحمراء خاصة، مشددا على أنه يمثل شيئا كبيرا له على المستوى الشخصي.

وقال خالد بيبو، خلال تصريحاته لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لقائي الأخير مع مانويل جوزيه من الطبيعي أن تكون به حفاوة لأني أتواصل معه عبر الهاتف دائما، لأنه كان مؤثرا في مسيرتي الكروية بشكل كبير وأشعر بالسعادة عند التواصل معه".

وأضاف: "في فترة تغيير جلد الأهلي في بداية الألفية حقق جوزيه نجاحات كبيرة وحصدنا لقب دوري أبطال أفريقيا، وحققنا فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 6-1، وكان منفعلا بعد المباراة بشكل كبير لعدم تحقيق نتيجة أكبر، وهو يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين حتى الذين لا يشاركون في المباريات كان يحبون المدرب البرتغالي لأنه كان يشرك اللاعب الجيد فقط".

واختتم: "أتذكر أن جوزيه كان يجلس مع المرحوم محمد عبد الوهاب ظهير أيسر الأهلي، في حصص تدريبية خاصة للعب الكرات العرضية وكان لا يمل من توجيه اللاعبين وتعليمهم، وكنت أتمنى استمراره بعد نجاحه في بداية الألفية ورحيله أثر على بشكل شخصي، لأنني كنت وصلت مع جوزيه لأفضل فورمة فنية وكنت أتمنى استمراره عاما آخر، وكان سيفرق معي ومع جيلي بشكل أكبر إذا استمر فترة أطول".

على صعيد مختلف، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.