شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: وسام أبو على مهاجم متكامل ومش أى حد يلبس رقم 9 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على تتويج الفلسطيني وسام أبوعلي، بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري الموسم الماضي، بأنه توقع منذ اللحظة الأولى أن يكون مهاجما له شأن كبير، وأنه سيكون واحدا من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.

وقال خالد بيبو، خلال تصريحاته لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "وسام أبو علي رأس حربة متكامل ومتعدد، لا تستطيع تصنيفه إذا كان مهاجما يتألق داخل الصندوق فقط أو خارجه، فضلا عن إجادته تسديد الضربات الثابتة ببراعة شديدة".

وأضاف: "إذا قمت بتعديد مواهب وسام أبو علي، من 1 إلى 10، فهو يحصل على تقييم من 8 إلى 10، لأنه مهاجم متكامل وتوقعت أن يكون له شأن كبير، فضلا عن امتلاكه شخصية المقاتل، حتى أنه تعرض صادفه سوء حظ، وتعرض لإصابتين في بداية انضمامه للأهلي، وعقدت جلسة معه وطالبته بعدم الحزن وأنه سيعود أقوى وهذا ماحدث بالفعل".

واختتم: "قلت لوسام أبو علي، همضي ليك على القميص رقم 9 لأن هذا الرقم صعب جدا وتقييمه مختلف ولا أي لاعب يستطيع التألق بهذا القميص، وهو لاعب بلغة الكرة لا يقلق من تواجد الجماهير أو ضرب مدافعي الخصوم له، وهو يظهر بشكل قوي في المباريات الجماهيرية بسبب قوة شخصيته".

وحدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتركونتيننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.