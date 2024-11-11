شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه سيراميكا والإسماعيلى خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي على خوض مباراتين وديتين مع سيراميكا والإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه أمام بوتسوانا وكاب فيردي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وحدد الجهاز الفني لفريق زد يوم 16 نوفمبر لمواجهة سيراميكا، على أن يواجه الإسماعيلي يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.



وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف في الجولة الثانية.



ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أي أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.