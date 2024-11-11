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زد يواجه سيراميكا والإسماعيلى خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 08:01 م

اتفق الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي على خوض مباراتين وديتين مع سيراميكا والإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه أمام بوتسوانا وكاب فيردي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. 


وحدد الجهاز الفني لفريق زد يوم 16 نوفمبر لمواجهة سيراميكا، على أن يواجه الإسماعيلي يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة .


وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف في الجولة الثانية.


ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أي أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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