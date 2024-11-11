شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: ننتظر الرد على شكوانا بشأن مباراة الزمالك.. ولدينا ثقة فى الحكام والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن ناديه لديه ثقة في الحكام وأن الأخطاء غير متعمدة.

وأضاف أشرف نصار، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم نتحدث عن أزمة مباراة الزمالك في وسائل الإعلام، لكن سلكنا الطرق القانونية للاحتجاج على أخطاء المباراة، وقدمنا احتجاجا لرابطة الأندية.

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: ما حدث وصولا إلى إقالة لجنة الحكام كان دليلا على ما حدث في المباراة، لكن لم يرد أي أحد على شكوانا حتى الآن.

وأكمل نصار: أرسلنا المذكرة أو الشكوى قبل ظهور التسريب، والأخطاء في أول جولتين تؤكد أن التحكيم يحتاج نظرة خاصة وأننا في موسم صعب.

وحول فحوى المذكرة أو الشكوى قال نصار: طالبنا التحقيق في أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وظهور نتائج التحقيق وموافاتنا بها، ولدينا ثقة في الحكام أنه لا توجد أي أخطاء متعمدة منهم.

واختتم أشرف نصار: أي عنصر من عناصر اللعبة يُخطئ تتم محاسبته وإعلان العقوبة، ولماذا لا يتم ذلك مع الحكام، ونحن نؤكد أن أي منظومة بها عنصر بشري يوجد بها أخطاء مع التأكيد على أنه لا توجد أخطاء متعمدة.

وتطرق للفريق قائلا: "خضنا مباراتين، وأدينا مباراة مميزة أمام الزمالك فنيا وبدنيا، ولم نكن بأفضل حال أمام فاركو وأهدرنا العديد من الفرص"، مؤكدا صعوبة الدوري هذا الموسم وكل المباريات صعبة، وسنجتهد بشكل كبير وننظر لأنفسنا ونتمنى أن نكون ضمن مجموعة المقدمة من أجل اللعب على مركز متقدم.