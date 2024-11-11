شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة النسخة الثانية من دوري البادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الإثنين، قرعة النسخة الثانية من بطولة دوري البادل والمقرر انطلاقه يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة دوري الكبارللبادل عن مجموعتين الأولى مكونه من "هيلوبوليس وسبورتنج والتوفيقية" فيما تكونت المجموعة الثانية من "هيت بادل والمعادي وجزيرة الورد ونيو جيزة".

بينما جاءت مجموعات المرتبط رجال على النحو التالي:

المجموعة الأولى: "وي بادل وسبورتنج والمعادي والحوار وميت غراب"، فيما ضمت المجموعة الثانية: "نيو جيزة وجزيرة الورد وهيلوبوليس والتوفيقية وبورتو سعيد".

فيما جاءت مجموعتي مرتبط السيدات كالتالي:

الأولى: "نيو جيزة وسبورتنج وجزيرة الورد وميت غراب وبورتو سعيد"، أما المجموعة الثانية فضمت كلًا من: "وي بادل وهيلوبوليس والمعادي والحوار والتوفيقية".

وزادت الجوائز المالية لبطولة دوري البادل في نسخته الثانية لتصبح 750 ألف جنيه يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري للبادل لزيادة المنافسه بين الأندية المشاركة.