شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى ينتظر وصول تأشيرة النمسا لإجراء الفحص الطبى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر ثنائى الأهلى كريم فؤاد ومحمد هانى وصول تأشيرة النمسا بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات سفر الثنائى الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع إلى فحوصات ومتابعة لدى أحد الأطباء المُتخصصين هناك من أجل معرفة مدى استجابتهما للبرنامج التأهيلي الذي يخضعان له منذ فترة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها كلاً منهما.

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلى إجراءات السفر مع سفارة النمسا بالقاهرة.

وأجرى كريم فؤاد يوم 30 أغسطس الماضي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لفترة تأهيل بالنادي.

فيما خاض محمد هاني فترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة ، ويُحدد الخبير النمساوي الذي سيُتابع حالة محمد هاني وكريم فؤاد تطورات تأهيل الثنائي والمراحل المُتبقية في التأهيل.

كلف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، بعض لاعبى الفريق الذين لا يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية فى فترة الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون فى الوقت الراهن، قبل عودة التدريبات فى 14 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى لمباراة الاتحاد السكندري.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة بدلاء الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل عودة التدريبات والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ومنح كولر لاعبي الاهلى راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.