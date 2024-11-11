شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إلغاء غرامة الـ500 ألف جنيه ضد كهربا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن رفض مسؤولو النادي الأهلي ، طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بإلغاء الغرامة التي تم توقيعها عليه خلال بطولة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات والتي تبلغ 500 ألف جنيه، بعد التخفيض حيث كانت مليون جنيه في بداية الأزمة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "طلب كهربا من مسؤولو النادي خلال الأيام الماضية بشكل ودي إلغاء غرامة الـ500 ألف جنيه لكن طلبه قوبل بالرفض، وأكد مسؤولو الأهلي أنه سبق وتمت الموافقة على تخفض العقوبة من مليون إلى 500 ألف جنيه بعد فوز الفريق ببطولة السوبر المصري وبعد تدخل لاعبي الفريق لكن لابد أن يتم تطبيق غرامة الـ500 ألف جنيه بسبب إعتراض اللاعب بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي 2-1 ".

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.