شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ضم ثنائي أجنبي في يناير لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر ، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.