شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يواصل الغياب عن الطلائع أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إسلام محارب لاعب طلائع الجيش الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى.

وافتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الاولى للدوري ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.