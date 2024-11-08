شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على تشكل مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك،ناصر منسي ومصطفى شلبي.

ويغيب 11 لاعباً زملكاوياً عن مباراة سموحة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،وهم مهاب ياسر، سيف الجزيري، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي،محمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي.

ويؤدى أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي ثنائي الفريق جلسة علاجية واستشفائية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للأبيض، ووفقاً للبرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما للإصابة في مباراة البنك الأهلي السابقة بالدوري.

ويعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.