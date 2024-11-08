شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة اليوم فى لقاء مثير بالجولة الثانية من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم،الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي،حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

يدخل الزمالك اللقاء متأثراً بغياب واحد من أهم عناصره الهجومية وهو اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب،حيث استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الاعتماد على خدمات البولندي كونراد ميشالاك لتعويض النقص في هذا المكان.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي،حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

كما يفتقد الجهاز الفني مجموعة من العناصر لن تكون مؤثرة على الفريق بسبب عدم اعتماد جوميز عليهم في الفترة الماضية وهم، مهاب ياسر،محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش،محمد حمدي وأحمد حمدي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،حمزة المثلوثى،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط:ناصر ماهر،عبد الله السعيد،ومحمد شحاتة أو (دونجا)، في الهجوم: ميشالاك، ناصر منسى ومصطفى شلبي.

وشدد جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى سموحة،مطالبهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات وضرورة استغلال الفرص،لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري،ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً،معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه،وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس،وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

على الجانب الأخر يدخل فريق سموحة المباراة بقيادة مديره الفني أحمد سامي منتشياً بالانتصار الذى حققه على حساب حرس الحدود في الجولة الأولي،حيث طالب المدرب اللاعبين بضرورة الحذر الدفاعي أمام الفريق الأبيض وعدم فتح الخطوط محذرهم من ارتكاب الأخطاء الدفاعية.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا،الوسط: أبوبكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر،الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي،حيث يراهن المدرب على تألق محمود صابر وحسام حسن في الخط الأمامي