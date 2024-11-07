شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج الطلائع فى مباراة مثيرة بالجولة الثانية من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة على ملعبه في الخامسة مساء اليوم الخميس، نظيره طلائع الجيش في لقاء مثير لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري nile" هذا الموسم، حيث يطمح الفريقين لتحقيق الانتصار قبل فترة التوقف الدولي.

يتطلع المحلة والطلائع لتحقيق أول انتصار في البطولة، حيث يدخل زعيم الفلاحين هذه الجولة وفي رصيده نقطة وحيدة من التعادل مع الإسماعيلي في الجولة الأولى على استاد الدراويش، بينما يطمح الطلائع لتصحيح المسار بعد السقوط في فخ الهزيمة في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي.

ويفتقد المحلة لجهود ظهيره الأيمن عبد الرحيم عموري بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصد الفريق أول نقاطه في دوري نايل.

وحذر أحمد عيد عبد الملك، لاعبي غزل المحلة من التهاون أمام الطلائع، خاصة وأن الأخير يبحث عن تصحيح مساره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المصري ولديه دوافع قوية للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق المحلاوي.

في المقابل، ويفتقد فريق طلائع الجيش ، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، حيث تعرض اللاعب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.