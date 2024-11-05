شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يراهن على موهبة عبد الرحمن سمير فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

يراهن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على موهبة عبد الرحمن سمير "بودي" في حراسة المرمى بعدما أنقذ الفريق من الخسارة في مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى، بالتصدي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ومنح الجهاز الفني لـ إنبي بقيادة سيد ياسين الثقة للحارس عبد الرحمن سمير قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

في سياق مختلف كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، عن سبب تراجع زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، خلال الفترة الماضية. وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب".

وأضاف مدير الكرة بنادي إنبي، "لو تم التعامل معه كلاعب عادى فسيكون فى مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة ولكن تنقصه الثقة.. أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة بسبب التريقة والهزار على عقده، وملف تعاقده سبب له مشكلة، فى مسألة عقد الـ30 مليون جنيه.

وكشف محمد إسماعيل موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل قائلا، "لم يتم أي حديث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة فهناك شروط في التعاقد لصالح إنبي".