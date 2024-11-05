شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من طبيب الأهلي عن حالة المصابين قبل مواجهة زد إف سي والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر من طبيب الأهلي تقريرا طبيا عن حالة كل اللاعبين المصابين، لمعرفة تطورات برامجهم التأهيلية ومدة غيابهم، ومن المتاح للاستعانة به في مباراة زد القادمة، أو يستمر غياب البعض منهم إلى ما بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

يواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من عدة إصابات، مثل ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمود كهربا، ومن قبلهم الثلاثي محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، ويحاول معرفة موقف الثلاثي ياسر وكهربا من المباراة باعتبارهم أقرب اللاعبين من العودة لقائمة الفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.