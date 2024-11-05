شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري كرة الصالات اليوم بمشاركة 11 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، 5 نوفمبر مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري لكرة الصالات للموسم الرياضي 2025/2024، والذي يضم نخبة من أبرز فرق الصالات في مصر.

ويشارك في دوري كرة الصالات فرق جامعة حلون والصيد بالدقي وسكر الحوامدية والمنيا والإسماعيلي وشبان مسلمين أسيوط ومركز شباب المدينة بالمنيا ومركز شباب كرداسة والإعلاميين وكهربا القاهرة والبنك الأهلي.

ويشهد جدول المباريات منافسات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة، حيث ستقام المباريات في مختلف الصالات المخصصة للعبة فى أنحاء الجمهورية.

ويتطلع عشاق كرة الصالات في مصر إلى موسم جديد مليء بالإثارة والتشويق، ويتوقعون أن يشهد الدوري مستويات فنية عالية من قبل اللاعبين، كما يتمنون أن يساهم الدوري في تطوير لعبة الصالات في مصر وزيادة شعبيتها.