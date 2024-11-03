شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول خطاب رسمي من "كاف" بتحديد مصير مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:27 ص

يترقب النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات والمقرر إقامتها أحد يومى 13 أو 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي، بسبب وصول الأحمر لمباراة كأس التحدي فى فيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي، منذ أيام، خوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل فى قطر أمام الفائز من مواجهة باتشيكو المكسيكي ضد بطل ليبرتادوس الفائز من «بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو البرازيليين»، بعدما تخطى الأهلي نظيره العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال بثلاثية نظيفة، والتتويج بلقب كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

وأسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الثالثة مع أورلاندو بايرتس، شباب بلوزداد وستاد أبيدجان، ويستهل الأهلي منافساته في دور المجموعات يوم 26 نوفمبر الجاري بمواجهة استاد أبيدجان باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط اتصال مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.