لحظة بلحظة.. أرسنال 0 - 1 نيوكاسل يونايتد.. إيزاك يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى، ديفيد رايا

خط الدفاع، توماس بارتي، ويليام صليبا، جابرييل، يوريان تيمبر

خط الوسط، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم، بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

ملخص لأبرز أحداث مباراة أرسنال ونيوكاسل:

سدد لاعب أرسنال تروسارد كرة في الدقيقة الثانية مرت قوية على يسار حارس مرمى نيوكاسل.

وعاد أرسنال بتسديدة جديدة في الدقيقة11 عن طريق لاعبه ساكا ولكنها مرت على يسار حارس مرمى نيوكاسل أيضًا.

وأرسل لاعب نيوكاسل أنتوني جوردن كرة عرضية في الدقيقة 13 حولها إيزاك برأسه في شباك أرسنال.