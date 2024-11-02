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"ظهور الأهلي ومحمد صلاح ومرموش".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقام اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية العربية والعالمية نستعرضها خلال السطور التالية:

05:00 ـ الإسماعيلي vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا ـ القناة الناقلة ـ أون تايم سبورتس 1.

02:30 ـ نيوكاسل vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

05:00 ـ VS برايتون ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 1 HD.

05:00 - ساوثهامبتون VS إيفرتون ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 2 إكسترا.

05:00 ـ إيبسويتش تاون VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.

05:00 ـ بورنموث VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة بي إن سبورتس 2 HD.

05:00 ـ نوتينجهام VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

07:00 ـ وولفرهامبتون VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ بايرن ميونخ VS يونيون برلين ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD 5

04:00 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش ) VS بوخوم ـ القناة الناقلة ـ بي إن بورت 9 HD.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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