دورة باريس: زفيريف يهزم فيس ويضرب موعدا مع تسيتسيباس في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : بلغ الألماني الكسندر زفيريف المصنّف ثالثا عالميا الدور ربع النهائي من دورة باريس للماسترز في كرة المضرب (الف نقطة) بفوزه على الفرنسي أرتور فيس العشرين 6 4 و3 6 و6 3 ضمن منافسات الدور الثالث الخميس، فيما حافظ تسيتسيباس على فرصه الضئيلة للمشاركة في بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو (10 17 تشرين الثاني/نوفمبر) بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 7 (7/1) و6 4 و6 2.

وضرب الألماني موعدا في الدور المقبل مع تسيتسيباس (11) في مباراة نارية مرتقبة من اجل مقعد في نصف النهائي.

وحقّق زفيريف 16 ارسالا ساحقا، فيما تفادى خسارة إرساله بينما كانت النتيجة 5 3 في المجموعة الثالثة والفاصلة ليحسم اللقاء لمصلحته.

وسيخوض النجم الألماني الدور ربع النهائي في دورات الماسترز للمرة الـ 31 عندما يلتقي تسيتسيباس الذي فاز عليه في 10 من المواجهات الـ 15 التي جمعتهما.

على الملعب الرئيسي، استهل اللاعب اليوناني المباراة بشكل سيء مانحا منافسه ثلاث فرص لكسر إرساله لكنه تمكن من التعويض قبل أن يخسر المجموعة في شوط كسر التعادل.

واستعاد تسيتسيباس، الفائز على سيروندولو خلال مواجهتهما السابقة الوحيدة في تشرين الأول/أكتوبر في بازل، السيطرة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الأرجنتيني في الشوط الثالث ليفوز بالمجموعة 6 4.

وتابع تسيتسيباس تألقه في المجموعة الثالثة والفاصلة حيث هيمن بشكل أكبر على المواجهة ليحسمها 6 2 وينتزع الفوز.

وحافظ تسيتسيباس على حظوظه الضئيلة في التأهل الى البطولة الختامية المقررة بعد حوالى 10 ايام في تورينو والتي تجمع بين أفضل ثمانية مصنّفين على العالم.

وتتبقى ثلاثة مقاعد قيد المنافسة بعد غياب او خروج عدد من منافسيه المباشرين كالصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندري روبليف والنروجي كاسبر رود والأميركي تومي بول.

لكنّ تسيتسيباس يواجه منافسة مستمرة من لاعبين آخرين في هذا المجال لا يزالوا ينافسون في باريس كالأسترالي أليكس دي مينور والبلغاري غريغور ديميتروف.

من جهة أخرى، تأهل الأسترالي جوردان تومسون الى الدور ربع النهائي في احدى دورات الماسترز للمرة الأولى من خلال تغلبه على الفرنسي الآخر أدريان مانارينو 7 5 و7 6 (5/7).

وسيواجه تومسون (30 عاما) الفائز بين الإسباني كارلوس ألكاراس والفرنسي أوغو هومبرت اللذين يلتقيان في وقت لاحق.