بطولة انكلترا: قبل موقعة تشلسي... فان نيستلروي "متحمس" لمساعدة يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الهولندي رود فان نيستلروي إنّه "متحمس" لمساعدة مانشستر يونايتد للخروج من كبوته مشيرا الى رغبته في الاستمرار بالنادي حيث يستعد يونايتد لمواجهة صعبة امام تشلسي ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

ويتولى المهاجم الدولي السابق تدريب "الشياطين الحمر" موقتا بعد اقالة مواطنه إريك تن هاغ مطلع هذا الأسبوع اثر بداية سيئة للموسم، حيث يحتل يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري.

وأشرف فان نيستلروي على الفريق خلال الفوز 5 2 على ليستر سيتي في كأس الرابطة الأربعاء حيث يستمر الحديث عن تولي مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم تدريب النادي الإنكليزي العريق.

ووعد أموريم بإيضاح مستقبله بعد مباراة فريقه البرتغالي الجمعة.

ويبدو أنّ فان نيستلروي الذي عاد إلى النادي في تموز/يوليو الماضي كجزء من فريق تن هاغ، جاهز لتولي المسؤولية ضد تشلسي، حيث من المحتمل ان يبقى على رأس الفريق حتى النافذة الدولية المقبلة.

وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة الخميس "كمساعد مدرب، أتيت إلى هنا لمساعدة النادي على التقدم، وما زلت متحمسا للغاية للقيام بذلك بأي صفة كمساعد والآن كمدرب مؤقت، وبعد ذلك أعود إلى عقدي كمساعد هنا لهذا الموسم والموسم المقبل".

وأردف "أنا متحمس للغاية للبقاء هنا ومساعدة النادي على التقدم. هذا هو هدفي المطلق".

وفي حال تعيين أموريم بشكل رسمي، فإنّه من المحتمل ان يستقدم معه جهازه الفني الخاص.

وردا على سؤال حول بقائه في منصبه بعد تعيين المدرب الجديد أجاب الهولندي "سوف نرى، لكنّني مرتبط بعقد، ورغبتي هي في مساعدة النادي يتقدم الى الأمام.

وتابع "لذا يمكنني أن أتحدث إليكم عن جانبي من هذه القصة، وبعد ذلك، عندما يحدث الوضع الجديد، عندما يوقّع المدرب الجديد وتبدأ المحادثات، علينا أن نرى كيف تتطور الأمور".

وقال فان نيستلروي الذي لعب في صفوف يونايتد تحت قيادة أليكس فيرغيسون بين العامين 2001 و2006، إنه "كان من الصعب أن يضطر إريك (تن هاغ) إلى الرحيل".

وأوضح "لقد كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، ومن الواضح أن المشاعر كانت مختلطة، ولكن بعد ذلك عليك أن تغير طريقة تفكيرك للفوز لأنه في النهاية هناك 75 ألف شخص ينتظرون ويحتفلون، وملايين يشاهدون في المنزل".