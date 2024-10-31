من هو الشاب الثلاثيني المكلف بمهمة انقاذ "الشياطين"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هل هي مغامرة للعثور عن غوارديولا جديد أو مورينيو صغير في بداية مسيرة تدريبية عبقرية؟ أم هو قرار قد يكلف مانشستر يونايتد المزيد من التراجع؟ هذا ما يفكر فيه عشاق "الشياطين الحمر" بعد أن اقتربت إدارة النادي من تعيين الشاب البرتغالي روبن أموريم الذي يبلغ 39 عاماً فقط، مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للهولندي إيريك تن هاغ.

فمن المتوقع أن يتم تأكيد تعيين البرتغالي روبن أموريم مديرا فنيا جديدا لمانشستر يونايتد الخميس، بعد أن توصل النادي الانكليزي إلى اتفاق مع سبورتينغ متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وفقا للتقارير.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن المدرب البالغ من العمر 39 عاما سيبقى مع فريقه سبورتينغ لخوض مبارياته الثلاث المقبلة، بينها مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي.

ويُفترض أن يبدأ أموريم مهامه مع "الشياطين الحمر" خلال فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر)، على أن تكون مباراته الأولى خارج ملعبه أمام إيبسويتش ضمن الدوري الإنكليزي في 24 من الشهر عينه.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي الإنكليزي دفع مبلغا إضافيا قدره مليون يورو لسبورتينغ، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للتعاقد مع المدرب.

وكان سبورتينغ قال الثلاثاء في بيان إن يونايتد وافق على تلبية قيمة الشرط الجزائي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ الإثنين بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومواطنه مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي مدربا بصورة موقتة.

فاز الفريق على ليستر سيتي 5 2 الأربعاء في كأس الرابطة بقيادة فان نيستلروي وتأهل إلى ربع النهائي.

وقال نيسترلوي "جئت هنا لمساعدة النادي، وسأستمر في تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضروريا، وفي قادم الأيام، بأي صفة، أنا هنا لمساعدة النادي في بناء المستقبل".

وعلى الرغم من الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، دفع تن هاغ ثمن البداية الضعيفة ليونايتد هذا الموسم.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أصبح روبن أموريم المرشح الأول في مانشستر يونايتد . بعد ساعات فقط من إقالة إريك تين هاج ، أفاد ديفيد أورنستين من The Athletic أن الشياطين الحمر قد تواصلوا مع سبورتنج لطلب الإذن بالتعاقد مع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا.

وفقًا للتقرير، فإن أموريم مستعد لتولي دور المدير الجديد في يونايتد. كما أن يونايتد على استعداد لدفع شرط الإفراج البالغ 10 ملايين يورو والذي سيسمح لأموريم بمغادرة العمالقة البرتغاليين على الفور.

في وقت سابق من اليوم، تم تصنيف أموريم بسرعة كواحد من أفضل خمسة مديرين مناسبين لاستبدال تين هاج في نادي مانشستر.

ما مدى جودة روبين أموريم؟

على الرغم من أن أموريم قضى جزءًا كبيرًا من مسيرته كلاعب في بنفيكا ، إلا أنه صنع اسمه لأول مرة كمدرب شاب في منافسه في الدوري البرتغالي براجا ، حيث جاء من خلال صفوف النادي أولاً كمدير للفريق الاحتياطي ثم تم تعيينه مديرًا للفريق الأول في سن 34 عامًا، وذلك وفقاً لتقرير "ترانسفير ماركت".

وعلى الرغم من وجوده في النادي لمدة تقل عن ستة أشهر فقط، قاد أموريم النادي إلى كأس البرتغال و10 انتصارات في مبارياته الـ13 المتبقية في الدوري. في نهاية الموسم، تم الاستيلاء عليه بسرعة من جانب سبورتنج.

وعلى مدار المواسم الثلاثة الكاملة الماضية، فاز أموريم بكأس البرتغال مرتين بالإضافة إلى قيادة سبورتنج إلى لقبه الأول في الدوري منذ 19 عامًا، وحصل النجم الشاب على جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي الممتاز.

قال غونزالو تريستاو سانتوس، مدير المحتوى البرتغالي في ترانسفير ماركت Transfermarkt: "أموريم يحظى بتقدير كبير هنا في البرتغال". "إنه مدرب محترم للغاية، ولا توجد أي شكوك تقريبًا حول صفاته. علاوة على ذلك، فإن الناس يقدرون طريقة تواصله: فهو مدرب صادق ومباشر في إجاباته، ويحترم الخصم دائمًا. ويبدو أنه شخص مستقيم وودود للغاية".

ما هو أسلوب وتكتيك روبين أموريم؟

مثل جميع المدربين الناجحين، يبدو أن أموريم بارع تمامًا في تغيير أسلوبه التكتيكي وأنظمته لتناسب اللاعبين الذين يمتلكهم. على الرغم من أن المدير الشاب يبدو أنه يفضل ثلاثة مدافعين في الخلف يتكونون من ثلاثة مدافعين مركزيين في جميع الأوقات، إلا أنه أظهر في سبورتنج أنه يمكنه تعديل نهجه لمواصلة التحدي على الألقاب.

قال سانتوس، عندما سُئل عن تكتيكات أموريم: "لقد فاز بلقب الدوري من خلال اللعب في المقام الأول على الهجوم المرتد. كان سبورتنج فريقًا يلعب في عمق الملعب ولكنه يهاجم بسرعة مرمى الخصم وكان فعالًا جدًا في التسجيل. ومع ذلك، في المواسم التالية، انتهى به الأمر إلى تكييف أسلوب لعب سبورتنج وبدأ الفريق في اللعب بشكل مختلف مع المزيد من الاستحواذ على الكرة وقضاء المزيد من الوقت في نصف ملعب الخصم. لم يفز الفريق بالدوري مرة أخرى، لكن كرة القدم في سبورتنج أصبحت أكثر جاذبية ولا يمكن التنبؤ بها.

في موسم 2022/23، احتل سبورتنج المركز الرابع وكان لديه أسلوب لعب ممل للغاية، لكنه كان موسمًا خاطئًا تمامًا. ومع ذلك، في هذا الموسم، نشهد الفريق الأكثر ديناميكية في سبورتينغ منذ وصول أموريم.

ما مدى كفاءة أموريم في تطوير الشباب؟

منذ أن أصبح مدربًا لسبورتنج في عام 2020، أنفق نادي لشبونة 253.2 مليون يورو على التعاقد مع لاعبين جدد. في حين أن هذا أكثر قليلاً من بورتو (199.45 مليون يورو)، إلا أنه أقل بكثير من إنفاق بنفيكا في تلك الفترة (411.05 مليون يورو).

عندما نقرن ذلك بحقيقة أن سبورتنج حقق 372 مليون يورو من مبيعات اللاعبين في تلك الفترة الزمنية، فهذا يشير بالتأكيد إلى نادٍ كان عليه بيع لاعبين نجوم وتطوير لاعبين جدد.

ويبدو أيضًا أن هذا شيء يشعر أموريم بالراحة التامة في القيام به. قال سانتوس: "أموريم مدرب يحب الاستثمار في اللاعبين الشباب، سواء من أكاديمية سبورتنج أم لا". "هناك عدة أمثلة على ذلك: نونو مينديز ، تياغو توماس ، غونزالو إيناسيو ، بيدرو بورو ، ماتيوس نونيس ، بيدرو غونسالفيس ، إدواردو كواريسما ، مانويل أوغارتي ، يوسف الشرميتي أو جيني كاتامو ".