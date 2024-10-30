شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية يقابله عقوبات ولن نعود للوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطابا بتوقيع عقوبات على نادى دلفى الذى اعتذر عن عدم استكمال دورى الكرة النسائية هذا الموسم بعد انطلاقه.

وكتب دينا الرفاعى عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح، ولن نعود إلى الوراء، كما أؤكد في كل حديث عن الكرة النسائية".



وتابعت: "تكاتف منظومة الكرة النسائية هو هدفنا لإنجاح مشروع نبنيه منذ 3 سنوات وما أنجزناه معا في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن".

وأضافت: "سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسئولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية.. لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية".