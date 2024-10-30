"أشباه إعلاميين".. تعليق قوي من عضو الزمالك بعد عودة الثلاثي من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على موقف الإعلام من أزمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، الذين كانوا محتجزين في الإمارات، وحكم عليهم بالحبس لمدة شهر ، إلا أنه تم العفو عنهم.

وكتب أدهم عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الحمد لله والشكر لله، التناول الإعلامي المصري لأحداث بطولة السوبر المصري كان كاشفا لمدة انحدار المهنة وغياب الموضوعية في تناول حدث يمس كل مصري وهو احتجاز لاعبي ومدير الكرة في نادي الزمالك، بعد أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، على الرغم من الاعتراف بالأخطاء غير المقصودة والتي قد تكون نتجت عن التوتر والشد العصبي لأحداث المباراة".

وأضاف: "أشباه إعلاميين مصريين زادوا الموقف تعقيدا بإصرار على الخوض في الحدث دون الإلمام بالتفاصيل والاندفاع في توجيه الاتهامات، دون التفكير في حجم الضرر الذي قد يلحق بمواطنين مصريين نفسيا ومعنويا والأهم قانونيا، والاستخفاف بمشاعر أسر اللاعبين و قلقهم وخوفهم على مصير أولادهم".

وأتم: "وجوه قبيحة ساهمت على مدار سنوات في انفلات وتردي الخطاب الإعلامي نتيجة الجهل والميول وانعدام الضمير والقفز على الحدث، سباق وتباري في السطحية والرعونة مدفوع بمجاذيب السوشيال ميديا من الموتورين والمتعصبين في غياب تام للمسؤولية المهنية و قبلها الأخلاقية، موقف كاشف هو عار على كل إعلامي شارك في هذا الأداء الإعلامي المتدني".