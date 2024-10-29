زيارة رسمية من «فيفا» للأهلي قبل مواجهة العين

الشارقة - اميمة ياسر - حرص دان أوتول، السكرتير العام المساعد للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور خالد مرتجي أمين الصندوق وهاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

الأهلي يواجه العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

ويُتوَّج الفائز في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام للموسم الأول بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

ويتأهل بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يسلم هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، كأس الأفروآسيوي، للفريق الفائز من مباراة الليلة.