لحظة بلحظة بالفيديو.. الأهلي 1- 0 العين.. كأس إنتر كونتيننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره العين الإماراتي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال.



تشكيل الأهلي لمباراة العين:

ويبدأ المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ربيعة - ياسر - يحيى - أكرم.

خط الوسط: كوكا - مروان - إمام.

خط الهجوم: الشحات - طاهر - وسام.

تشكيل العين لمواجهة الأهلي

ويبدأ العين المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - إريك مينيزيس.

خط الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر - محمد عباس.

خط الهجوم: أليخاندرو كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

واصل فريق الأهلي الضغط خلال الدقائق الأولى من اللقاء وهو الضغط الذي كان سيسفر عن هدف بالدقيقة 7 بعدما أرسل لاعبه وسام أبو علي كرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير ولكن تصدى لها حارس المرمى.

عاد حارس مرمى العين للتألق من جديد بالتصدي لتسديدة رامي ربيعة بالدقيقة 8 ويبعدها لركنية.

وقص وسام أبو علي شريط التسجيل بعد مرور 32 دقيقة مستغلاً خطأ المدافع نادر يحيى.