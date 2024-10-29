تغطية خاصة.. حبس ثلاثي الزمالك وتحرك من الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد، لمدة شهر وتوقيع غرامة مالية عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.

ويعرض "الخليج 365"، كافة تفاصيل محاكمة ثلاثي الزمالك وموقف مجلس إدارة النادي، خلال السطور التالية:

محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات اليوم

يحاكم ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ونبيل "دونجا" ومصطفى شلبي في الإمارات، اليوم، في جلسة مؤجلة من يوم 24 أكتوبر، في قضية التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة الفريق ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات

حكمت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر مع غرامة مالية 200 ألف درهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحبس لمدة شهر.. نص الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات (صور)

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد، لمدة شهر وتوقيع غرامة مالية عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد حبس الثلاثي بالإمارات.. هل يحق للزمالك الاستئناف على الحكم؟

حكمت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، على ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بالسجن لمدة شهر مع غرامة مالية 200 ألف درهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تحرك رسمي للزمالك بعد حبس الثلاثي بالإمارات

قرر نادي الزمالك، التحرك بشكل رسمي وقانوني، للاستئناف على حكم حبس ثلاثي الفريق الأول، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة، لمدة شهر بتهمة التعدي على منظمي مباراة بيراميدز الماضية في السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ميدو يكشف أول قرار لحسين لبيب بعد الحكم على ثلاثي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موقف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الأبيض، بعد الحكم بحبس ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" وعبدالواحد السيد، لمدة شهر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من أمام بوابة النادي".. رسالة من مشجع أهلاوي لثلاثي الزمالك (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجعي النادي الأهلي، من أمام إحدى بوابات نادي الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مالك وادي دجلة يسخر من واصفي حكم حبس ثلاثي الزمالك بـ"المؤامرة": لك حق!

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على حكم حبس ثلاثي الزمالك، في الإمارات، بتهمة التعدي على منظمي مباراة بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.