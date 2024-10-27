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عبد المنعم يقود تشكيل نيس الرسمي لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق نيس الفرنسي نظيره موناكو اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمسابقة.

وأعلن المدير الفني لفريق نيس فرانك هايس، عن تشكيل فريقه الرسم لمواجهة موناكو والذي شهد تواجد النجم المصري محمد عبد المنعم، منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، بومبيتو، بارد.

خط الوسط: عابدي، بوداوي، روزاريو، لوشيت.

خط الهجوم: بوجا، محمد علي شو، جيساند.

ويدخل فريق اللقاء، هو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق موناكو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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