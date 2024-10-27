كيف ظهر نيمار وابنته في مباراة الهلال والتعاون؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

حظى ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال، على إعجاب متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ارتدائه الثوب السعودي.

وكان نيمار ظهر رفقة ابنته "مافي" وصديقته برونا بيانكاردي في مباراة الهلال والتعاون أمس بدوري روشن، والتي انتهت بفوز الزعيم بثنائية نظيفة.

ونشرت برونا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لابنتهما مافي خلال المباراة وهي تقول:"بابا".

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