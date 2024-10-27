اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - النصر 16:55

شباب الأهلي - الشارقة 19:30

بيتيس - أتلتيكو مدريد 21:30

- نيوكاسل 18:00

كريستال بالاس - توتنهام 18:00

وست هام - مانشستر يونايتد 18:00

أرسنال - 20:30

الدوري الفرنسي

مرسيليا - سان جيرمان 23:45

إنتر ميلان - يوفنتوس 21:00

فيورنتينا - روما 23:45

الدوري الألماني

بوخوم - بايرن ميونيخ 18:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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