الامارات | مباريات اليـوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - النصر 16:55
شباب الأهلي - الشارقة 19:30
بيتيس - أتلتيكو مدريد 21:30
تشيلسي - نيوكاسل 18:00
كريستال بالاس - توتنهام 18:00
وست هام - مانشستر يونايتد 18:00
أرسنال - ليفربول 20:30
الدوري الفرنسي
مرسيليا - سان جيرمان 23:45
إنتر ميلان - يوفنتوس 21:00
فيورنتينا - روما 23:45
الدوري الألماني
بوخوم - بايرن ميونيخ 18:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App