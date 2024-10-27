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شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

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الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول بين أمام نظيره 0-0، خلال كلاسيكو الأرض الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة للموسم الحالي 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 10 جولات فاز في 9 وخسر واحدة، بينما يتواجد ريال مدريد "حامل اللقب" في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 3، ولم يتعرض لأي خسارة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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