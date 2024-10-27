شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد أمام نظيره برشلونة 0-0، خلال كلاسيكو الأرض الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 10 جولات فاز في 9 وخسر واحدة، بينما يتواجد ريال مدريد "حامل اللقب" في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 3، ولم يتعرض لأي خسارة.