الشارقة - اميمة ياسر - تُقام اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين عملاقي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، إلى جانب مواجهة مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × بورنموث – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد × إيبسويتش تاون – الخامسة مساء

برايتون × وولفرهامبتون – الخامسة مساء

مانشستر سيتي × ساوثهامبتون – الخامسة مساء

إيفرتون × فولهام – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد × فياريال – الثالثة عصرا

رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء

لاس بالماس × جيرونا – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × ليتشي – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

أتالانتا × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فرايبورج – الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت × هولشتاين كيل – الرابعة والنصف مساء

سانت باولي × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × باير ليفركوزن - السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد ريمس × ستاد بريست – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد × الفتح – السادسة مساء

الهلال × التعاون – التاسعة مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

العروبة × بني ياس – الرابعة عصرا

الجزيرة × خورفكان – السادسة والنصف مساء

عجمان × الوصل - السادسة والنصف مساء