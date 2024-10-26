الامارات | جياد «غودولفين» تطارد سباقات «الفئة الأولى» في أستراليا وبريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، باثنين من خيرة جياده، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وتستضيفها اليوم مضامير الخيل في كل من أستراليا وبريطانيا.

ويسرج المدرب جيمس كمنغز، المهر «برودسايدنغ» للمنافسة على لقب الشوط الرئيس لسباق مضمار «موني فالي» الأسترالي، قبل أن تتجه الأنظار إلى مضمار «دونكاستر» البريطاني الذي يطمح من خلاله المهر غير المهزوم «أنو دوميني» للقب شوطه الرئيس.

ويطمح مهر الثلاث سنوات «برودسايدنغ» في مهمته الأسترالية الجديدة، للقب سباق «لادبروكس كوكس بلات» الممتد لمسافة 2000 متر عشبي، وإضافة الانتصار السادس في مسيرته المقتصرة على تسع مشاركات، والرابع له على صعيد سباقات «جروب1»، جاء آخرها الشهر الماضي بتتويجه بلقب سباق «غولدن روز» الذي جرى على مضمار «روزهيل غاردنز»، وحققه «برودسايدنغ» بفارق «الرقبة» عن زميله في الإسطبل «ترافيك واردن».

ويأمل المهر «أنو دوميني» إضافة اسمه إلى مجموعة رائعة من خيول «غودولفين» الناشئة في سباقات المملكة المتحدة لهذا العام، حين يخوض تحدي مسافة 1600 متر للفوز بلقب سباق «فيوتشري تروفي»، خصوصاً أن مهر السنتين الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، استهل مسيرته بعالم السباقات يونيو الماضي على مضمار «نيوبري» الإنجليزي بفوز جاء بفارق ثلاثة أرباع الطول في سباق امتد لمسافة 1300 متر، قبل أن يحقق مطلع يوليو الماضي الفوز بالفارق ذاته (ثلاثة أرباع الطول) في سباق مضمار «سانداون بارك» الذي امتد لمسافة أطول، بلغت 1400 متر.

وعلّق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على جاهزية «أنو دوميني» للسباق، بقوله في تصريحات صحافية: «سعداء للغاية بالأداء الذي ظهر به (أنو دوميني) في مشاركتيه السابقتين، وهذا السباق هو الأول له على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، ويبدو أنه سيحظى بكثير من القوة، ونشعر بأنه لن يكون بعيداً عن الموقع اللائق به، ونحن واثقون بقدرته على تقديم عرض جيد في السباق».