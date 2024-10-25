كونفرنس ليغ: فيليكس يقود تشلسي إلى فوزه الثاني

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فريقه تشلسي الإنكليزي إلى فوز عريض على مضيفه باناثياكوس اليوناني 4 1 الخميس في الجولة الثانية من كونفرنس ليغ لكرة القدم بنسخته الجديدة.

سجّل فيليكس الهدفين الأول والثالث (22 و55) فيما أضاف الأوكراني ميخايلو مودريك الثاني (49) والفرنسي كريستوفر نكونكو الرابع (59 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه الأول على جنت البلجيكي 4 2.

واستغلّ الشاب ابن الـ24 عاما مشاركته الأساسية مع الـ"بلوز" لإثبات نفسه، وهو الذي لم يجد مكانا في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انطلاقه، بعد انتقاله إلى النادي الإنكليزي في آب/أغسطس قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسبق لفيليكس أن سجل هدفا واحدا بقميص تشلسي، جاء في مرمى ولفرهامبتون في الخامس والعشرين من آب/أغسطس، وذلك في مباراته الأولى.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، حدادا على وفاة جورج بالدوك الذي عُثر عليه في العاشر من الشهر الحالي متوفيا في مسبح منزله.

كان اللاعب الذي يُعد أحد نجوم شيفيلد يونايتد الإنكليزي، انتقل إلى باناثياكوس في أيار/مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وأجرى الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي 11 تغييرا على التشكيلة التي خسرت أمام ليفربول 1 2 الأسبوع الماضي ضمن الدوري، ومع ذلك، بدا فريقه قويا أمام منافسه اليوناني.

ويأمل تشلسي في أن تنعكس نتائجه القارية الإيجابية على صورته في الدوري، حيث خسر وتعادل في آخر مباراتين، وسيستضيف نيوكاسل ضمن المرحلة التاسعة.