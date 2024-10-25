حكم دولي يحسم جدل لقطة أكرم توفيق.. هل استحق الإنذار والطرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على لقطة تدخل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع البولندي كونراد ميشالاك نجم الفارس الأبيض.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "في هذه اللعبة تحديدًا، نرى أن أكرم توفيق نجح في الوصول إلى الكرة، ومن وجهة نظر الحكم أمين عمر، فإن المخالفة التي حدثت كانت عادية ولا تستحق بطاقة صفراء ثانية".

وأضاف:"بالتالي، يعتبر قرار أمين عمر بعدم منح أكرم توفيق الإنذار الثاني صحيحًا بنسبة 100%".

وواصل الحكم الدولي السابق:"عند مراجعة اللعبة، نجد أن أكرم تمكن من لعب الكرة بنجاح، وبالتالي فإن قرار الحكم كان سليمًا بعدم منحه إنذارًا ثانيًا".

وأتم حديثه قائلا:"بل يمكننا حتى الاختلاف مع أمين عمر في أن اللعبة من الأساس لم تكن تستحق احتسابها كمخالفة".